Москва, , 14:16 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал коммунистов покаяться за передачу Крыма Украине, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июля.

«А кто подарил Крым и Севастополь? Вот просто взял и подарил. Кто? Генсек (Никита) Хрущев. Вы выйдете сюда, покайтесь, покайтесь за это», — сказал Володин, обращаясь к депутатам от фракции КПРФ.

«Самое большое количество отчужденных земель — итог правления КПСС. И когда сегодня вы говорите об этом, вы для чистоты отношений скажите, что «Единая Россия» получив большинство, сделала все для того, чтобы российская территория приросла», — указал также Володин.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, которым уточняется понятие экстремистской деятельности и предусматривается, что нарушение территориальной целостности Российской Федерации (в том числе отчуждение части её территории), за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами, признается экстремизмом.

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