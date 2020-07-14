Могадишо, , 14:44 — REGNUM Главы пяти штатов Сомали заявили, что страна не готова провести свои первые выборы в этом году из-за отсутствия безопасности и материально-технического обеспечения. Об со ссылкой на коммюнике по итогам двухдневной встречи в городе Дусамареб президентов Галмудуга, Пунтленда, Джуббаленда, Хиршабелла и Юго-западного штата сообщает ВВС Somalia.

Лидеры регионов призвали к проведению альтернативной модели выборов вместо прямых выборов по системе один избиратель — один голос. Они также призвали к встрече с федеральным правительством страны для поиска политически согласованной модели выборов.

При этом они заявили, что отвергнут любые попытки продлить срок полномочий федерального президента и премьер-министра.

Напомним, что глава избирательной комиссии Сомали Халима Ибрагим в июне призвала перенести выборы на август 2021 года, сославшись на нехватку средств, отсутствие безопасности, наводнения и пандемию коронавируса.

Парламентские и президентские выборы были запланированы на ноябрь 2020 года и февраль 2021 года соответственно. Они должны были по системе один человек — один голос за последние 50 лет. Недавние выборы были основаны на системе разделения власти между кланами.