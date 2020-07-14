Минск, , 14:15 — REGNUM Бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико не прошёл регистрацию в качестве кандидата в президенты Белоруссии, об этом заявила глава белорусского ЦИК Лидия Ермошина в ходе заседания 14 июля.

Бабарико находится в следственном изоляторе в связи с делом Белгазпромбанка, документы на участие в выборах подавали его представители.

Ермошина пояснила, что ЦИК получил письмо от комитета государственного контроля, в котором говорится о некорректном отражении собственности Бабарико в декларации. Кроме того, он получал финансовую помощь из-за рубежа. Ресурсы Белгазпромбанка, более чем на 99% принадлежащего российским «Газпрому» и Газпромбанку, продолжали использоваться для избирательной кампании Бабарико уже после того, как он перестал возглавлять его правление.

Как сообщало ИА REGNUM, белорусский ЦИК зарегистрировал для участия в президентских выборах пятерых кандидатов. Выборы пройдут 9 августа.

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