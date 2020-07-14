Москва, , 14:01 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, устанавливающий порядок возврата заявителям излишне либо ошибочно уплаченных консульских сборов и сборов в счет возмещения фактических расходов, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июля.

Устанавливаются основания и порядок возврата заявителям излишне либо ошибочно уплаченных сумм консульских сборов и сборов в счет возмещения фактических расходов, связанных с совершением консульских действий. В частности, полностью вернуть консульский сбор можно в случае отказа заявителя от совершения консульского действия до обращения к консульскому должностному лицу; отказа в совершении нотариального действия уполномоченным на то консульским должностным лицом; отказа в выдаче заграничного паспорта гражданина РФ.

Заявление может быть подано в течение трех лет со дня уплаты указанных сборов.

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