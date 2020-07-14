Москва, , 13:59 — REGNUM В Москве с удовлетворением восприняли заявления Анкары о сохранении собора Святой Софии как памятника ЮНЕСКО после превращения его в мечеть. Об этом 14 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы слышали заявления наших турецких коллег и президента Турции в первую очередь о том, что Святая София будет сохранена и что доступ туда будет оставаться открытым. Это вызывает удовлетворение», — сказал Песков.

Он добавил, что вопрос о статусе собора Святой Софии является внутренним делом Турции. Но при этом для России важно, чтобы памятник был сохранён в том виде, в котором он есть сейчас.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во время телефонного разговора с Владимиром Путиным, что будет обеспечена сохранность христианских святынь в соборе, а доступ к нему будет гарантирован для всех желающих.

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