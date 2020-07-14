Москва, , 13:54 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект об обработке ионизирующим излучением сельхозпродукции, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июля.

Предусматривается, что Минсельхоз и Россельхознадзор обеспечивают размещение на официальных сайтах реестр подкарантинных объектов, использующих технологии обработки ионизирующим излучением (радиационной обработки), обеспечивающие лишение карантинных объектов жизнеспособности.

Также законопроектом уточняется, что используемые при изготовлении пищевых продуктов материалы и изделия должны соответствовать требованиям нормативных документов к безопасности таких материалов и изделий, предусматривается, что таким требованиям должны соответствовать и технологические процессы, используемые при изготовлении пищевых продуктов.

Прописывается, что технологии производства продовольственного сырья, пищевых продуктов, питьевой воды, предусматривающие проведение их облучения (радиационной обработки), должны отвечать требованиям к обеспечению радиационной безопасности и подлежат производственному контролю в соответствии с федеральным законом «О радиационной безопасности населения».

Устанавливается, что граждане, юрлица, которые имеют в собственности, во владении, в пользовании, в аренде подкарантинные объекты или осуществляют производство (в том числе переработку), ввоз в РФ, вывоз из РФ, хранение, перевозку и реализацию подкарантинной продукции, обязаны выделять транспортные средства, специально оборудованные причалы, площадки, помещения для проведения облучения (радиационной обработки) подкарантинной продукции и подкарантинных объектов.