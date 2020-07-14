Москва, , 13:51 — REGNUM Любые попытки отнять наши территории и публичные призывы к их отчуждению будут расцениваться как экстремистские действия и повлекут соответствующее наказание. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 июля, об этом заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).

«Документ, который поддержан сегодня в первом чтении, вносит изменения в действующий закон «О противодействии экстремистской деятельности» в части недопустимости действий, направленных на отчуждение российских земель, и призывов к этому. То есть теперь любые попытки отнять наши территории и публичные призывы к их отчуждению будут расцениваться как экстремистские действия и повлекут соответствующее наказание — как для граждан России, так и для представителей иностранных государств», — заявил Толстой.

Предложенная к первому чтению формулировка вызвала много вопросов при рассмотрении, так что работа над текстом законопроекта ещё будет продолжена при подготовке его ко второму чтению, заверил парламентарий.

«Теперь кое-кому придется уменьшить свой пыл: Крым, Курилы, Калининград и Карелия — это территории Российской Федерации, ими и останутся. Теперь понимаете, почему в ходе голосования по поправкам мы стали свидетелями совершенно оголтелого и агрессивного сопротивления против их принятия?» — указал Толстой.

Госдума приступила к рассмотрению законопроектов, которые стали закономерным следствием принятия поправок в Конституцию РФ. Всего Госдуме предстоит принять порядка 100 инициатив, которые приведут действующее законодательство в соответствие с новым текстом Основного закона.

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