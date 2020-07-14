Москва, , 13:49 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, уточняющий понятие экстремистской деятельности, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июля. Инициатива направлена на реализацию новых положений Конституции.

«Любые призывы отделить от России регион или его часть неприемлемы и должны строго пресекаться… Мы должны как монолиты быть в вопросах суверенитета», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Ни Сахалина, ни Курил. Что сказал президент про уши осла? Вот, пускай ждут, те, кто мечтает», — сказал Володин в ходе дискуссии.

Уточняется понятие экстремистской деятельности и предусматривается, что нарушение территориальной целостности Российской Федерации (в том числе отчуждение части её территории), за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами, признается экстремизмом.

Сейчас предусмотрено, что экстремизмом признается (помимо прочего) нарушение целостности государства.

«Общий подход к этой теме будет совершенно другой. Теперь мы впервые в истории нашей страны устанавливаем такое ограничение: даже если официальное лицо начнет обсуждать отчуждение территории, будет налагаться ответственность», — заявил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Госдума намерена также принять поправки в Уголовный кодекс РФ, которые предполагают до 10 лет тюрьмы за действия по отчуждению территории РФ.

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