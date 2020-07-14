Минск, , 13:51 — REGNUM Безработная Светлана Тихановская зарегистрирована Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Белоруссии кандидатом на выборах президента страны. Трансляция заседания 14 июля идет в онлайн-режиме на сайте белорусского ЦИК.

Светлана Тихановская является супругой известного видеоблогера из Белоруссии Сергея Тихановского, находящегося в данный момент под стражей в рамках нескольких уголовных дел.

При этом вначале белорусский блогер собирался сам принять участие в выборах, однако ввиду того, что ему не удалось зарегистрировать инициативную группу по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатом, его супруга приняла решение идти на президентские выборы.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко зарегистрирован Центральной избирательной комиссией (ЦИК) страны в качестве кандидата на выборах на главный пост государства.

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