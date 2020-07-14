Москва, , 13:43 — REGNUM Столкновения на границе Азербайджана и Армении являются провокацией, цель которой — втянуть в конфликт Россию и ОДКБ. Об этом 14 июля заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы в эфире «Эха Москвы».

«Скорее всего, это провокация… Мое мнение личное, это делается для того, чтобы в этот конфликт втянуть ОДКБ, и, конечно, прежде всего, Россию», — сказал Бюльбюль-оглы.

По его словам, Азербайджан представит в ОДКБ все нужные документы.

Напомним, 12 июля на границе Армении и Азербайджана произошло вооружённое столкновение. В ходе боестолкновения была применена артиллерия. Есть погибшие и раненые.

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