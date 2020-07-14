Москва, , 13:43 — REGNUM Победа Анджея Дуды закрепит антироссийский вектор Варшавы во внешней политике. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 июля, об этом завил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Победа с минимальным перевесом на президентских выборах в Польше консерватора Анжея Дуды скорее всего закрепит антироссийский вектор Варшавы во внешней политике», — сказал Железняк.

Окончательные итоги выборов главы Польши, в первую очередь, продемонстрировали поляризацию мнений в польском обществе, отметил он.

«Это может негативно отразится на работе органов власти и повлиять на социальную стабильность в стране», — указал парламентарий.

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