Москва, , 13:41 — REGNUM В России подготовлены первые из сотен законопроектов, которые подлежат изменению после одобрения поправок к Конституции РФ. Речь идёт о запрете отчуждения российских территорий и наказании за правонарушение. Как пояснила корреспонденту ИА REGNUM ответственный секретарь Поискового движения России, председатель комиссии ОПРФ по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию, сопредседатель ОНФ Елена Цунаева, закон, действующий в настоящий момент, приравнивает к экстремистской деятельности сам факт нарушения целостности Российской Федерации:

«Задача законопроекта, над которым идет работа сейчас — привести формулировки в соответствии с поправкой в Конституции, принятой решением граждан 1 июля. Напомню, она звучит так: «Действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются». То есть теперь речь не только о действиях, но и о публичных призывах.

Но законопроект — это не только корректировка терминологии. Это конкретные меры ответственности, поэтому это целый пакет законов, который предполагает изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодекс и Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Законопроекты предполагают меры наказания за действия по отчуждению территории РФ. Речь об уголовной ответственности от 6 до 10 лет лишения свободы. А также за призывы к действиям по отчуждению — при первом нарушении наказание в административном порядке. При повторном последует уголовная ответственность — штрафы или до 4 лет лишения свободы.

В данный момент законопроекты были направлены в правительство и Верховный суд для получения официальных отзывов. И в ближайшее время будут внесены в Государственную думу для обсуждения в первом чтении».

Как уже сообщало ИА REGNUM, явка на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ составила 67,97%. Результаты: «да» — 77,92%, «нет» — 21,27%.