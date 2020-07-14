Минск, , 13:39 — REGNUM Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко зарегистрирован Центральной избирательной комиссией (ЦИК) страны в качестве кандидата на выборах на главный пост государства. Трансляция заседания 14 июля идет в онлайн-режиме на сайте белорусского ЦИК.

При этом известно, что действующий президент Белоруссии идет уже на шестой срок на данном посту в рамках выборной компании нынешнего года.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ЦИК Белоруссии решил отказать председателю правления ОАО «Белгазпромбанк» Виктору Бабарико в регистрации его кандидатом в президенты страны.