Тбилиси, , 13:34 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Гахария 14 июля поздравил Францию в лице французского посла в Тбилиси Диего Коласа с Днем взятия Бастилии. Об этом сообщает пресс-служба грузинского правительства.

В публикации отмечается что Гахария на встрече с послом отметил положительную динамику сотрудничества двух стран. В ответ Колас подчеркнул, что сотрудничество продолжается, и доказательство этому является то, что недавно Фонд развития Франции предоставил Грузии в долг €190 млн.

Сообщается, что обе стороны заявили о важности включения Евросоюзом Грузии в список стран, с которыми во время пандемии коронавируса безопасно возобновить сообщение.

Напомним, Франция является одной пяти из стран, которые последовали рекомендации ЕС и заявили, что откроют государственную границу для свободного посещения страны гражданами Грузии.

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