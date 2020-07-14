Тбилиси, 14 июля 2020, 13:34 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Гахария 14 июля поздравил Францию в лице французского посла в Тбилиси Диего Коласа с Днем взятия Бастилии. Об этом сообщает пресс-служба грузинского правительства.
В публикации отмечается что Гахария на встрече с послом отметил положительную динамику сотрудничества двух стран. В ответ Колас подчеркнул, что сотрудничество продолжается, и доказательство этому является то, что недавно Фонд развития Франции предоставил Грузии в долг €190 млн.
Сообщается, что обе стороны заявили о важности включения Евросоюзом Грузии в список стран, с которыми во время пандемии коронавируса безопасно возобновить сообщение.
Напомним, Франция является одной пяти из стран, которые последовали рекомендации ЕС и заявили, что откроют государственную границу для свободного посещения страны гражданами Грузии.
Читайте ранее в этом сюжете: Посол Франции: Грузия очень продвинулась на пути к демократии