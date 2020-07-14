Москва, , 13:28 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил политиков с Украины об уголовной ответственности за призывы к отчуждению территории Российской Федерации, Крыма, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июля.

«Это повлечет наказание по законам РФ. Мы сможем потребовать их экстрадиции к нам в страну. С другой стороны, это вопросы, которые и в дальнейшем будут также предъявлены. Поэтому многие горячие головы, возможно, их остудят после того, как мы примем нормы закона. И они поймут, что это очень серьезно наказывается», — заявил Володин.

«Будь это Украина или Прибалтика, или США. Сделали заявление в отношении России, в отношении части ее территории, все, попадают под уголовную ответственность сразу после принятия этого закона», — добавил он.

Госдума в первом чтении обсуждает законопроект, которым уточняется понятие экстремистской деятельности. Также предполагается внести поправки в УК и КоАП о санкциях за призывы к отчуждению территорий РФ.

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