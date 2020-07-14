Париж, , 13:28 — REGNUM Четыре европейские страны — Германия, Швейцария, Австрия, Люксембург — были символически представлены на официальной церемонии по случаю Дня взятия Бастилии 14 июля, организованной на площади Согласия в Париже, передает BFM TV.

Представителей европейских стран поблагодарили за заботу о французских пациентах во время пика эпидемии.

Известно, что государства взяли на себя ответственность за 195 французских пациентов, когда службы реанимации Франции были перегружены.

По данным Франции, помощь «имела решающее значение для освобождения больничных структур и спасения жизней».

Таким образом, Германия приняла 130 французских пациентов в период с 22 марта по 4 апреля 2020 года, Швейцария — 51 пациента, Люксембург — 11 пациентов, Австрия приняла трех пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил на традиционном приеме в присутствии военного сообщества накануне празднования Дня взятия Бастилии.

Подробнее в материале: Макрон примет участие в церемонии по случаю Дня взятия Бастилии