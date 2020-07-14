Москва, 14 июля 2020, 13:24 — REGNUM Властям Хабаровского края очень важно сохранить управляемость и продолжать выполнять свой функционал, считают в Кремле. Об этом 14 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Очень важно региону сохранить управляемость и, главное, продолжать выполнять те функции, которые должны выполнять региональные власти», — сказал Песков.
По его словам, это должно быть сделано, несмотря на ситуацию, возникшую в связи с арестом губернатора Сергея Фургала.
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