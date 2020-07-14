Москва, , 13:33 — REGNUM Решение об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который арестован по подозрению в соучастии в тяжких преступлениях, и назначении на его место временно исполняющего обязанности (врио) не принято президентом России Владимиром Путиным. Об этом 14 июля сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент все реалии будет принимать во внимание, когда и если примет решение о назначении врио», — заявил пресс-секретарь, добавив, что глава государства пока не принял такого решения.

Также он пообещал проинформировать о таком решении, когда оно будет принято, в случае, если оно будет приниматься.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России уже реализуется идея повышения налогов для наиболее состоятельных граждан.