Москва, , 13:30 — REGNUM Несанкционированные митинги в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала чреваты эпидемиологическими последствиями, заявил 14 июля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Россия находится на выходе из эпидемии коронавирусной инфекции, но она ещё не миновала полностью. Нельзя исключать каких-то эпидемиологических последствий, связанных с массовыми акциями.

Представитель Кремля добавил, что остаётся пожелать жителям Хабаровска с большим вниманием относиться к себе.

Вопрос о возможных нарушениях на митингах он переадресовал следственным органам.

Как сообщало ИА REGNUM, несанкционированные акции протеста в поддержку Фургала начались в Хабаровском крае 11 июля. Главе региона инкриминируют причастность к убийствам и покушениям.

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