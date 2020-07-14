Кигали, , 13:43 — REGNUM Президент Руанды Поль Кагаме раскритиковал представителей правительства соседних стран, Кении и Уганды. Комментарии руандийского лидера были вызваны длительными задержками грузоперевозок в последнее время. Об этом передаёт BBC Great Lakes.

Руанда — страна, не имеющая выхода к морю, которая импортирует товары либо по Северному коридору из кенийского портового города Момбаса, либо по маршруту дальше к югу от Дар-эс-Салама в Танзании.

Президент Кагаме сказал: «коронавирус убивает людей, бизнес и даже отношения», назвав задержки поставок «несправедливыми».

Однако он не упомянул, что Руанда была первой страной в регионе, которая закрыла свои границы в самом начале пандемии, что нарушило транспортировку грузов в Бурунди и Демократическую Республику Конго.

По мнению экспертов, комментарии Кагаме могут вызвать напряженность в Восточноафриканском сообществе в то время, когда региональные блок нуждается в политическом единстве, чтобы справиться с экономическими последствиями пандемии.