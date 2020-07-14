Москва, , 13:15 — REGNUM Углубление интеграции в рамках Союзного государства гарантирует гражданам двух государств экономические и гуманитарные права. Об этом 14 июля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с коллегой из Белоруссии Романом Головченко.

«Хотел бы обратить особое внимание на важность углубления интеграции в рамках Союзного государства. Это наше такое серьезное достояние совместное, гарантирующее гражданам России и Белоруссии широкие экономические и гуманитарные права», — сказал Мишустин.

Он отметил, что раскрытие созидательного потенциала договора между двумя странами позволит создать качественно новые условия взаимодействия и развития крупных проектов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве проходит встреча председателя правительства России Михаила Мишустина и премьер-министра Белоруссии Романа Головченко.