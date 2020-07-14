Сухум, , 13:17 — REGNUM Приоритетной задачей руководства Абхазии является подписание с Грузией договора о неприменении силы в регионе. Об этом говорится в комментарии МИД Абхазии, распространенном 13 июля в качестве ответа членам общественной организации ветеранов Отечественной войны «Аруаа».

От «Аруаа» был опубликован вопрос к президенту республики Аслану Бжании о том, как он намерен выстраивать отношения с Грузией. Также ветераны отмечают, что недопустимо сотрудничать с Тбилиси, пока там не признают независимость Абхазии. Ответило им дипломатическое ведомство.

«Подписание с Грузией договора, исключающего возобновление боевых действий, гарантом исполнения которого выступят авторитетные международные организации, является приоритетной задачей внешней политики Республики Абхазия на этом историческом этапе», — говорится в заявлении абхазского МИД.

В ведомстве отметили, что Бжания эту позицию публично обнародовал ранее и намерен ее придерживаться.

Как сообщало ИА REGNUM, заявление от «Аруаа» было распространено после того, как как Бжания заявил, что с Грузией возможна легализация торговых отношений даже, если Тбилиси не признает независимость Абхазии.

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