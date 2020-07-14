Джакарта, , 13:06 — REGNUM Во время пандемии посольство Индонезии оказало помощь в возвращении граждан страны из Суринама, сообщает внешнеполитическое ведомство Индонезии.

Правительство Суринама обеспечило закрытие международных рейсов с марта 2020 года, поэтому полеты осуществляются только по договоренностям.

По данным МИД Индонезии, граждане страны в Суринаме и Гайане находятся в хорошем состоянии, ни один из них не был заражен SARS-CoV-2.

Посольство Индонезии продолжает максимально использовать горячую линию, социальные сети и другие средства массовой информации для мониторинга и обмена информацией, связанной с развитием ситуации и политикой местных органов власти, c гражданами Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо предсказывает, что пик распространения коронавируса в стране произойдет в августе или сентябре 2020 года.

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