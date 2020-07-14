Рим, , 13:05 — REGNUM Власти Турции приняли в отношении Святой Софии «суверенное решение» в полном соответствие с законодательством страны, заявил в интервью итальянским журналистам во вторник, 14 июля, посол Турции в Риме Мурат Салим Езенли.

Изменение статуса Святой Софии не означает, что христиане утратят возможность ее посещать, отметил также дипломат.

13 июля перед зданием посольства Турции в Риме прошла акция протеста против решения об изменении статуса Святой Софии, участие в акции приняли и некоторые политики, включая главу «Лиги» Маттео Сальвини.