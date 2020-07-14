Стокгольм, , 13:10 — REGNUM 14 июля председатель правительства Испании Педро Санчес посетит Швецию, чтобы обсудить пакет мер по спасению экономики Европейского союза (ЕС). Цель выделяемой финансовой помощи — оказание поддержки наиболее пострадавших странам объединения в условиях продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 14 июля сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Напомним, что пакет помощи национальным европейским экономикам оценивается в 750 миллиардов. 500 миллиардов предлагается распределить посредством выплаты грантов, однако Швеция настаивает, чтобы все средства распределялись посредством кредитов с целью избежать ненужной финансовой нагрузки на страны, от которых впоследствии потребуют увеличение взносов в общий европейский бюджет.

Испания является одной из наиболее пострадавших стран за время пандемии и, как ожидается, в этом году потеряет 11% своего ВВП. В ЕС рассчитывают, что после переговоров глав правительств Испании и Швеции европейцам в эти выходные наконец удастся согласовать порядок и, самое главное, форму выделения финансовой помощи в рамках уже принятых решений и директив Еврокомиссии.