Москва, 14 июля 2020, 12:52 — REGNUM Координации действий между государствами в вопросе разработки вакцины от коронавируса не хватает, заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в ходе круглого стола с участием руководства зарубежных парламентских партий на тему «Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии COVID-19». При этом руководство некоторых стран прямо высказывает свое нежелание сотрудничать в этой сфере.
Председатель «Единой России» отметил, что в условиях пандемии доверие к власти является критически важным, и нужно «использовать все возможности для помощи пострадавшим». Дмитрий Медведев подчеркнул, что «Единая Россия» во время пандемии «объединила десятки тысяч волонтеров, собрала значительные пожертвования от членов партии, которые были направлены на помощь гражданам и врачам».