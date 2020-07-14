Москва, , 12:52 — REGNUM Координации действий между государствами в вопросе разработки вакцины от коронавируса не хватает, заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в ходе круглого стола с участием руководства зарубежных парламентских партий на тему «Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии COVID-19». При этом руководство некоторых стран прямо высказывает свое нежелание сотрудничать в этой сфере.

«Есть страны, создающие вокруг вакцинации информационный фон, который не всегда полезен для того, чтобы побороться с пандемией, но помогает в избирательных кампаниях. Помощь людям должна быть на первом месте. При этом она должна пройти практически одновременно по всему миру — как только появится препарат или группа препаратов. Иначе остановить распространение болезни будет крайне трудно», — сказал Дмитрий Медведев.

Председатель «Единой России» отметил, что в условиях пандемии доверие к власти является критически важным, и нужно «использовать все возможности для помощи пострадавшим». Дмитрий Медведев подчеркнул, что «Единая Россия» во время пандемии «объединила десятки тысяч волонтеров, собрала значительные пожертвования от членов партии, которые были направлены на помощь гражданам и врачам».

«Безопасность людей — то, чем мы будем руководствоваться и в дальнейшем. Учитывая представительскую функцию политических партий, призываю всех наших коллег информировать граждан своих стран о необходимости принимаемых мер. Люди должны точно знать, что власти реально делают для их поддержки», — резюмировал Дмитрий Медведев.