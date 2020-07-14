Москва, , 12:50 — REGNUM Госдума во втором чтении приняла законопроект, которым устанавливается новая памятная дата России, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июля.

Устанавливается день воинской славы России — «9 октября — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ (1943 год)».

Документ направлен на увековечение памяти об историческом событии, одном из самых длительных и кровопролитных сражений Великой Отечественной войны, продолжавшемся 442 дня, и освобождении советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков территории Калмыкии, Чечено-Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области, Черкесской, Карачаевской и Адыгейской автономных областей.

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