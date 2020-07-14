Москва, , 12:46 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект, упрощающий получение статуса беженца, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июля.

Исключаются такие основания для отказа иностранному гражданину или лицу без гражданства в рассмотрении по существу ходатайства о признании его беженцем, как наличие у него разрешения на постоянное проживание в РФ или то, что данное лицо состоит в браке с гражданкой (гражданином) РФ и в соответствии с законодательством РФ имеет возможность получить разрешение на постоянное проживание на территории РФ.

Исключается такое основание для утраты иностранным гражданином или лицом без гражданства статуса беженца, как получение им разрешения на постоянное проживание на территории РФ.

Предусматривается, что удостоверение беженца подтверждает право лица, признанного беженцем, на пребывание на территории РФ.

Беженец и члены его семьи подлежат постановке на учет по месту пребывания в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Сейчас предусмотрено, что удостоверение беженца является основанием для регистрации в установленном порядке лица, признанного беженцем, и членов его семьи в территориальном органе МВД.

Определяется, что свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ является документом, удостоверяющим личность иностранного гражданина или лица без гражданства, получившего временное убежище на территории РФ.

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