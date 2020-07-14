Москва, , 12:45 — REGNUM Российскому образованию нужно больше отечественных программных решений для организации онлайн-обучения, считает председатель Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, вице-спикер Совфеда, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

С таким призывом он выступил, комментируя опыт массового перехода к дистанционным формам образования во время пандемии коронавируса.

«Особо отмечу, что сейчас в нашей стране для организации учебного процесса в режиме онлайн используются в основном зарубежные программные решения. Поэтому здесь остро встает проблема обеспечения информационной безопасности», — сказал он на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации.

По словам секретаря Генсовета партии, «в последние годы наблюдается снижение доли закупаемых отечественных продуктов и сервисов».

«Необходимо выработать дополнительные меры для стимулирования производства отечественной электронной продукции и программного обеспечения», — уверен Андрей Турчак.

Конкретным шагом в этом направлении, по его мнению, станет реализация плана по налоговому маневру, направленному на стимулирование развития отрасли IT.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин предложил бессрочно снизить для IT-компаний ставку страховых взносов с нынешних 14% до 7,6% и налог на прибыль — с 20% до 3%. Данное решение должно значительно сократить нагрузку на фонд оплаты труда и стать стимулом к развитию таких компаний. Правительству РФ поручено в срок до 24 июля подготовить соответствующие поправки в законодательство.