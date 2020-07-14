Москва, 14 июля 2020, 12:45 — REGNUM Российскому образованию нужно больше отечественных программных решений для организации онлайн-обучения, считает председатель Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, вице-спикер Совфеда, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.
С таким призывом он выступил, комментируя опыт массового перехода к дистанционным формам образования во время пандемии коронавируса.
По словам секретаря Генсовета партии, «в последние годы наблюдается снижение доли закупаемых отечественных продуктов и сервисов».
Конкретным шагом в этом направлении, по его мнению, станет реализация плана по налоговому маневру, направленному на стимулирование развития отрасли IT.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин предложил бессрочно снизить для IT-компаний ставку страховых взносов с нынешних 14% до 7,6% и налог на прибыль — с 20% до 3%. Данное решение должно значительно сократить нагрузку на фонд оплаты труда и стать стимулом к развитию таких компаний. Правительству РФ поручено в срок до 24 июля подготовить соответствующие поправки в законодательство.