Киев, , 12:46 — REGNUM Комментарии главы исполкома Национального совета реформ Украины и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который является частным лицом, по грузинской ситуации не отражают позицию Киева в данном вопросе. Об этом 14 июля заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, его слова приводит «Интерфакс-Украина».

"Позиция МИД по этому вопросу максимально четкая, она официально задекларирована: господин Михаил Саакашвили является частным лицом и в своих комментариях о ситуации в Грузии не представляет позицию Украины», — заявил глава украинского МИД.

Также он указал, что Киев понимает чувствительную позицию Грузии в преддверии выборов и ценит свою дружбу с Тбилиси, рассчитывая, что отношения после заявлений Саакашвили стабилизируется.

«Потому что я глубоко убежден, что заявления ни одного частного лица не могут разрушить или подвесить ни отношения между нашими народами, ни отношения между нашими государствами», — также отметил Степанов.

При этом он уточнил, что в целом ситуация с высказываниями экс-президента Грузии является вызывающей сожаление.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что посла Украины в Тбилиси Игоря Долгова вызвали в грузинский МИД для получения разъяснений ввиду заявлений главы исполкома Национального совета реформ Украины и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который в видеообращении к своим сторонникам заявил, что он не признаёт нынешние власти Грузии законными.