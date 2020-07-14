Киев, , 12:41 — REGNUM Украина не согласна с Ираном в том, что самолёт под Тегераном был сбит в результате человеческой ошибки. Об этом 14 июля заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Утверждать, что это была человеческая ошибка, рано. Мы имеем много вопросов, и мы нуждаемся в авторитетных и объективных ответах о том, что произошло. Украина не может согласиться с тем, что самолёт был сбит в результате человеческой ошибки», — сказал Кулеба.

По его словам, этот причины катастрофы должны установить международные эксперты, а сам вопрос должен быть решён в рамках уголовного расследования.

После этого, по словам украинского министра, можно будет говорить о версиях атаки на самолёт.

Напомним, украинский самолёт Boeing был ошибочно сбит иранскими военными 8 января 2020 года. Погибли 176 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Иран согласился на переговоры о компенсациях из-за крушения Boeing