Киев, , 12:47 — REGNUM Фракция партии Порошенко «Европейская солидарность» призывает «все украинские силы» не допустить рассмотрения Радой законопроекта, который якобы вернет возможность обучения в школах страны на русском языке.

Об этом заявил член фракции, экс-спикер парламента Андрей Парубий в ходе заседания сегодня, 14 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Парубий обратился к членам фракции «Слуга народа» и отметил, что от каждого из депутатов зависит, будет ли этот вопрос вынесен на голосование.

«Он получил отрицательное заключение комитета, министерство образования против, министерство финансов против… убедите свое руководство не выносить его на рассмотрение», — подчеркнул экс-спикер.

Он также отдельно обратился к автору законопроекта, депутату «Слуги народа» Максиму Бужанскому с призывом лишний раз не трогать украинский язык.

«Как посеете московский ветер — так и пожнете украинскую бурю», — сказал Парубий.

ИА REGNUM напоминает, что вопрос внесения изменения в языковое законодательство для школ был поднят в Раде накануне, 13 июля. О необходимости внести изменения в закон на согласительном совете Рады заявил глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко, и изначально это было расценено как действия против русского языка. Однако через несколько часов депутаты сразу нескольких фракций заявили, что партия «Слуга народа» под прикрытием проукраинской риторики на самом деле намерена поддержать возможность обучения на русском языке в школах до 2023 года.

Рассмотрение этого вопроса в раде запланировано на четверг, 16 июля.