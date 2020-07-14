Москва, , 12:37 — REGNUM Законопроект о жилье для реабилитированных правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июля.

Инициатива внесена во исполнение постановления Конституционного суда.

В случае возвращения (при намерении возвратиться) на прежнее место жительства реабилитированные лица и члены их семей, в том числе выехавшие для воссоединения с репрессированным членом семьи, принимаются на учет и обеспечиваются жилыми помещениями в порядке, предусмотренном законодательством субъектов РФ, независимо от срока их проживания в местностях и населенных пунктах, в которые они возвращаются (намереваются возвратиться), места жительства, имущественного положения и наличия оснований для признания их нуждающимися в жилых помещениях.

Законопроект не содержит обязательных требований, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, при рассмотрении дел об административных правонарушениях, или обязательных требований, соответствие которым проверяется при выдаче разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер.

Авторы обратили внимание на неопределенность порядка принятия на учет и обеспечения жилыми помещениями в случае возвращения для проживания в Москву.