Минск, , 12:36 — REGNUM В ходе состоявшегося 14 июля заседания Центризбиркома Белоруссии было заслушано сообщение её председателя Лидии Ермошиной, которая зачитала информацию с компроматом на находящегося в СИЗО КГБ претендента на президентский пост Виктора Бабарико. Она поставила вопрос на голосование.

Ермошина предложила отказать Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии в связи с несоответствием декларации доходов по имуществу. Ушедшему в мае с поста председателя правления ОАО «Белгазпромбанк» Бабарико было также поставлено в вину получение взяток (по словам Ермошиной, решения суда нет), а также участие иностранной организации — дочерней структуры Газпрома — в выдвижении его кандидатом в президенты Белоруссии.

На заседании был заслушан представитель Бабарико, который обратил внимание на отсутствие судебных решений по озвученным Ермошиной обвинениям. Он предложил проверить изложенную ею информацию. Ермошина отказалась под предлогом доверия к озвученной ею информации, представленной госорганами.

Перед голосованием один из членов комиссии обратил внимание на сообщение в СМИ об отказе Центризбиркома от госрегистрации Бабарико. Пошутив на эту тему, Ермошина поставила вопрос на голосование.

Центризбирком Белоруссии решил отказать Виктору Бабарико в регистрации кандидатом в президенты.

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