Москва, , 12:35 — REGNUM Госдума во втором чтении приняла законопроект об использовании денег некоммерческими коммерческими организациями (НКО) и волонтерскими организациями, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июля.

Предлагается разрешить НКО участие в хозяйственных обществах. Кроме того, предусмотрен ряд стимулирующих мер, направленных на более широкое распространение механизма целевого капитала и развитие массовой благотворительности. Одна из таких мер предполагает возможность увеличения срока на сбор средств для формирования целевого капитала.

Кроме того, законопроект формулирует возможность для использования средств, переданных на формирование целевого капитала, в случае невозможности его формирования в ходе публичного сбора средств, на цели, определенные договором пожертвования, то есть для передачи получателю дохода от целевого капитала.

Также законопроектом предусматривается изменение норм о расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, и вознаграждении управляющей компании.

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