Ереван, 14 июля 2020, 12:33 — REGNUM Хакеры взломали сайт премьер-министра Армении Никола Пашиняна и страницу армянского правительства. Соответствующие сайты оказались заблокированными.
Официального комментария правительства и премьер-министра пока не поступало. Ранее на странице главы правительства Армени хакеры разметили фотографию азербайджанского солдата и видео с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Отметим, кибератаки на правительственные сайты Армении произошли на фоне обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе. Вооруженные инциденты произошли 12 и 14 июля.
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