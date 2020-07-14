Москва, , 12:31 — REGNUM В Костромской и Тамбовской областях ряду партий отказали в заверении списков на выборах.

В частности, отказ Тамбовской городской избирательной комиссии в заверении списков кандидатов, выдвинутых тремя партиями (КПРФ, «Яблоко и «Родина») в Тамбовскую городскую Думу, произошел вследствие нарушений порядка выдвижение списков кандидатов: в списках кандидатов не было необходимого числа кандидатов в территориальных группах плюс одна из партий («Яблоко») представила неполный комплект документов.

В свою очередь, Избирательная комиссия Костромской области также приняла решение от отказе в заверении списка кандидатов, выдвинутого КПРФ в Костромскую областную Думу. В нарушение закона участники конференции проголосовали не за списки (областной и по одномандатным округам), а за конкретных кандидатов. Это существенное нарушение процедуры их выдвижения, так как закон обязывает в обоих случаях выдвигать кандидатов именно списком, а не пофамильно.

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«Это классика жанра. Каждый год где-то что-то электоральные юристы или сами кандидаты недосматривают, что является основанием в отказе в заверении списков. И в данном случае произошло то же самое. И, поскольку, ситуация сейчас выявлена в досудебном порядке, и принято решение об отказе в регистрации списков, оно не является окончательным. В том смысле, что есть еще процессуальные сроки для того, чтобы пересбора документов, и перевыдвижения. И это вполне достаточные сроки», — рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM руководитель лаборатории новых технологий, кандидат политических наук Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына.

По мнению политолога, ошибки в Костроме и Тамбове не являются критичными и легко исправимы.

«Это грубоватые, но чисто технические ошибки. Но отрадно в этой ситуации, что есть время, чтобы все это исправить. И это достаточно адекватное время, не одна ночь. Так что в обоих регионах у обеих партий есть еще все шансы себя проявить», — подчеркнула Дарья Кислицына.