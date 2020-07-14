Москва, 14 июля 2020, 12:31 — REGNUM В Костромской и Тамбовской областях ряду партий отказали в заверении списков на выборах.
В частности, отказ Тамбовской городской избирательной комиссии в заверении списков кандидатов, выдвинутых тремя партиями (КПРФ, «Яблоко и «Родина») в Тамбовскую городскую Думу, произошел вследствие нарушений порядка выдвижение списков кандидатов: в списках кандидатов не было необходимого числа кандидатов в территориальных группах плюс одна из партий («Яблоко») представила неполный комплект документов.
В свою очередь, Избирательная комиссия Костромской области также приняла решение от отказе в заверении списка кандидатов, выдвинутого КПРФ в Костромскую областную Думу. В нарушение закона участники конференции проголосовали не за списки (областной и по одномандатным округам), а за конкретных кандидатов. Это существенное нарушение процедуры их выдвижения, так как закон обязывает в обоих случаях выдвигать кандидатов именно списком, а не пофамильно.
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По мнению политолога, ошибки в Костроме и Тамбове не являются критичными и легко исправимы.