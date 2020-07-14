Москва, , 12:30 — REGNUM Госдума во втором чтении приняла законопроект, разрешающий строительство в центральной экологической зоне Байкальской природной территории для расширения магистралей, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июля.

По 31 декабря 2024 года в центральной экологической зоне Байкальской природной территории допускается осуществление видов деятельности, необходимых для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей в границах Байкальской природной территории.

Предусматривается и ряд особенностей. Строительство, реконструкция объектов инфраструктуры (объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры), необходимых для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, на землях лесного фонда допускаются с проведением сплошных рубок и переводом указанных земель в земли иных категорий. Перечень таких объектов инфраструктуры устанавливается правительством РФ.

В этот же перечень наряду с такими объектами включаются мероприятия по охране окружающей среды, связанные со строительством, реконструкцией таких объектов. В этот перечень не допускается включать объекты, предназначенные для постоянного или временного проживания граждан, а также для осуществления рекреационной и иной деятельности, не связанной с обеспечением функционирования инфраструктуры ж/д транспорта общего пользования в составе Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей.