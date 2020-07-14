Тбилиси, , 13:04 — REGNUM Достижения Грузии в области продвижения демократических ценностей и в борьбе с распространением коронавируса оценил посол Франции в Тбилиси Диего Колас. Он 14 июля пришел на беседу в студию грузинского «Общественного телевидения».

«Мы увидели, что Грузия очень продвинулась на пути к демократии и в рамках этой демократии она добилась больших успехов в борьбе с пандемией», — сказал французский дипломат.

Он также отметил, что Париж ведет с Тбилиси двусторонний диалог, названный в честь полковника французского легиона Дмитрия Амилахвари, являющегося потомком грузинского княжеского рода и погибшего в годы Второй мировой войны. Колас также подчеркнул, что Франция включила Грузию в список стран, для которых откроют границы, что является подтверждением дружеских отношений между этими двумя странами.

Напомним, Евросоюз включил Грузию в список стран, которые являются безопасными для возобновления сообщения с точки зрения заражения коронавирусом. Решение открыть границы с Грузией, кроме Франции, приняли Германия, Эстония, Латвия и Литва.

Читайте ранее в этом сюжете: Берлин приветствует открытие Грузией границы для жителей пяти стран ЕС

Читайте развитие сюжета: Премьер-министр Грузии поздравил Францию с национальным праздником