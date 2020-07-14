Москва, , 12:21 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о предоставлении мер социальной поддержки «фактическим воспитателям» военнослужащих, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июля.

Распространить право на получение единовременного пособия и ежемесячной компенсации в случае смерти (гибели) военнослужащего, гражданина, призванного на военные сборы или инвалида вследствие военной травмы, также на лицо, признанное фактически воспитывавшим и содержавшим военнослужащего, гражданина, призванного на военные сборы, или инвалида вследствие военной травмы в течение не менее пяти лет до достижения ими совершеннолетия.

Признание лица таковым производится судом в порядке особого производства по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение.

Право на компенсацию предоставляется фактическим воспитателям, достигшим возраста 50 и 55 лет (соответственно женщина и мужчина) или являющимся инвалидами.