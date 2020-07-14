Цхинвал, , 12:11 — REGNUM Грузинская сторона, наращивая силы на грузино-югоосетинской границе, пытается дестабилизировать обстановку в соседней республике, но на эти провокации нельзя поддаваться. Так, 14 июля президент Южной Осетии Анатолий Бибилов прокомментировал агентству «Рес» обстановку, сложившуюся в приграничной зоне.

«Наша главная задача — не поддаваться на провокации. Я считаю, что мы правильно отреагировали, локализовав их и не дав возможности разворачиваться на этом направлении», — сказал глава республики.

По его мнению, основы нынешнего отношения Тбилиси к осетинскому народу были заложены, когда президентом Грузии был Михаил Саакашвили. Кроме того, как считает Бибилов, корни такого отношения уходят в 1920 год, когда грузинская армия вошла на территорию Южной Осетии и начала уничтожать народ.

Напомним, со стороны официальных ведомств Южной Осетии в последнее время регулярно отмечается рост активности на границе с грузинской стороны.

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