Варшава, , 12:00 — REGNUM Первый после инаугурации визит президент Польши Анджей Дуда, переизбранный на пост главы государства на второй срок, совершит в Рим и Ватикан. Об этом в эфире Польского радио сообщал глава канцелярии польского лидера Кшиштоф Щерский.

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Он напомнил, что о намерении посетить именно эти государства после пандемии коронавирусной инфекции Дуда заявлял во время первых президентских дебатов.

«Мы пытаемся сделать первый визит в Рим, и это будет ранней осенью этого года», — уточнил Щерский, слова которого приводит пресс-служба президента Польши.

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Щерский считает, что визит Дуды в Рим «станет символом того, что Италия, оказавшаяся в сложной пандемической ситуации, смогла её преодолеть». Глава канцелярии также добавил, что визит в Ватикан будет иметь отношение к 100-летию Папы римского Иоанна Павла II, которое отмечали в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам обработки 99,97% бюллетеней на президентских выборах, второй тур которых состоялся 12 июля, действующий президент Польши Анджей Дуда набрал 51,21% голосов. Его конкурент — мэр Варшавы Рафал Тшасковский — набрал 48,79% голосов. По предварительным данным, явка составила 68,12%.

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