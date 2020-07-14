Киев, , 11:55 — REGNUM У Украины есть много вопросов к официальной версии Ирана о том, что самолет авиакомпании МАУ был сбит в январе этого года в результате человеческой ошибки.

Об этом на брифинге 14 июля заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент ИА REGNUM.

«В настоящее время Украина не может согласиться с тем, что самолет был сбит в результате человеческой ошибки. Мы убеждены, что этот вопрос должен решаться в рамках расследования с установлением всех фактов. После этого можно будет окончательно утверждать о той или иной версии крушения украинского самолета», — сказал глава украинской дипломатии.

Он выразил мнение, что навязывание интерпретаций официальным Тегераном является «ошибочным шагом», добавив, что в любом случае Иран будет отвечать за это деяние в соответствии с международным правом.

«Министерство иностранных дел Украины полностью готово к этой юридической и дипломатической борьбе, и мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы Иран заплатил самую высокую цену за то, что случилось», — подчеркнул Кулеба.

В завершение он отметил, что делегация Ирана намерена прибыть на Украину для переговоров о компенсации в период с 20 по 30 июля.

ИА REGNUM напоминает, что пассажирский самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который направлялся из Тегерана в Киев, потерпел крушение утром 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. 11 января власти Ирана признали, что самолет был сбит иранской ракетой по ошибке. 12 июля управление гражданской авиации Ирана обнародовало отчет об обстоятельствах катастрофы самолета, в котором утверждается, что трагедия произошла из-за ошибки военных.