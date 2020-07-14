Дамаск, , 11:52 — REGNUM Боевики в Сирии подорвали российско-турецкий патруль. Об этом 14 июля говорится в сообщении российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС).

Сообщается, что взрыв произошёл около населённого пункта Эриха в Идлибе во время 20-го патрулирования трассы М-4.

В результате взрыва три российских военнослужащих получили лёгкие ранения. Есть раненые с турецкой стороны. Все они были оперативно эвакуированы.

Повреждёнными оказались бронетранспортер российской военной полиции и турецкий бронеавтомобиль. Сейчас патрулирование прекращено, проводится эвакуация повреждённой техники.

Командование российских войск в Сирии совместно с турецкими военными и сирийскими органами безопасности устанавливают причастность боевиков к нападению на колонну.

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