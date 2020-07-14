Киев, , 11:45 — REGNUM Верховная рада Украины на заседании сегодня, 14 июля, приняла в целом законопроект о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр.

Соответствующий законопроект поддержали 248 народных депутатов Украины при 226 необходимых, передает корреспондент ИА REGNUM.

Документом, в частности, вводится система лицензирования деятельности в сфере азартных игр; устанавливаются жесткие требования к финансовому состоянию организаторов азартных игр с целью гарантирования выплат выигрышей; создаются ограничения по деятельности операторов, которые не зарегистрированы на Украине и не имеют соответствующей лицензии.

Кроме того, усиливается финансовая, административная и уголовная ответственность за нарушение законодательства в сфере игорного бизнеса.

Напомним, что после первого чтения к документу поступило порядка 3,5 тыс. правок, которые Верховная рада рассматривала несколько последних недель. В первом чтении законопроект был принят в январе 2020 года, еще при правительстве Алексея Гончарука. Тогда чиновники прогнозировали, что доходы госбюджета от легализации игорного бизнеса составят от 5 до 9 млрд грн в год.