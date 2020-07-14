Москва, , 11:39 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил французского коллегу Эммануэля Макрона с национальным праздником — Днем взятия Бастилии, сообщили 14 июля в пресс-службе Кремля.

Российский лидер отметил, что сотрудничество Парижа и Москвы всегда играло существенную роль в обеспечении безопасности и стабильности в Европе. Путин отметил необходимость продолжения совместной работы.

Отметим, 14 июля во Франции отмечают национальный праздник — День взятия Бастилии. 14 июля 1789 года во время Великой французской революции штурмом взята крепость-тюрьма Бастилия.

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