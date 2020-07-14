Тбилиси, , 11:36 — REGNUM Правительству Грузии разрешат вводить ограничения без объявления в стране чрезвычайного положения до января 2021 года. Соответствующие поправки в закон «Об общественном здравоохранении» парламент Грузии примет в упрощенном порядке на внеочередной сессии. В первом слушании законодатели утвердят законопроект уже сегодня.

Оппозиционные фракции парламента «Национальное движение» и «Европейская Грузия» выступают категорически против данных поправок и считают, что дополнительные полномочия на введение ограничений нужны правительству для запугивания населения перед предстоящими в октябре парламентскими выборами.

Не поддерживают законопроект и бывшие соратники правящей «Грузинской мечты», ныне выделившиеся во фракцию «Независимых депутатов». Они намерены обжаловать законопроект в случае его утверждения в Конституционном суде, так как считают поправки антиконституционными.

Напомним, что поправки в закон «Об общественном здравоохранении» парламент Грузии принял еще 22 мая. Внесенными в закон изменениями правительство получало право на период до 15 июля временно вводить локальные ограничения на передвижение граждан, ведение экономической и иной деятельности в зависимости от эпидситуации в стране. Необходимость продления этих полномочий авторы законопроекта объясняют истечением срока действия принятых парламентом 22 мая поправок. Главной причиной расширения полномочий правительства называется пандемия коронавируса, которая пока еще остается главной проблемой для страны и всего мира.