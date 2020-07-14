Тбилиси, , 11:32 — REGNUM Грузинский политолог Вахтанг Маисая считает, что вооруженные столкновения между Арменией и Азербайджаном уже вышли за пределы Нагорного Карабаха и поставили весь кавказский регион на грань локальной войны. Об этом он заявил грузинскому изданию «Резонанси» в статье под названием «Столкновения вышли за Нагорный Карабах».

Причин тому эксперт называет несколько. Одна — та «гонка вооружений» и планы безопасности, которые Армения и Азербайджан выставляли друг другу. Вторая причина — снижение интенсивности переговоров по Нагорному Карабаху, которые в условиях нынешнего правительства Армении, по оценке Маисая, практически не проводились. В этом обострении грузинский эксперт также видит долю «вмешательства» России и невысокую активность Запада, занятого в условиях пандемии собственными проблемами.

«То, как выполняет свои обязательства Российская Федерация, которая взяла на себя функцию защитника мира в мирных переговорах, всем хорошо известно. Кроме того, есть еще один момент, когда государства Западной Европы, государства Евросоюза, охваченные вызванным коронавирусом и другими экономическими проблемами кризисом, не уделяют региону должного внимания. Речь идет о тех государствах, которые были вовлечены в Минский формат по Нагорному Карабаху. Соответственно, сложности в Америке и низкое участие Запада содействовали развитию этой эскалации», — заявил Маисая.

Он не исключает, что в дальнейшем в это противостояние могут втянуться Россия и Турция. Турция — на основании соглашения о военном сотрудничестве с Азербайджаном, а Россия — на основании «статьи 20-й так называемого Московского соглашения», так как Армения, по словам Маисаи, является членом «пророссийской коалиционной организации безопасности» (ОДКБ). И если Армения официально обратится к этой организации за помощью, то Россия, по мнению грузинского эксперта, «будет вынуждена задействовать свою военную базу, дислоцированную в Гюмри».