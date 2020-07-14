Катманду, , 11:46 — REGNUM Индуистский бог Рама родился не в Индии, а в Непале, заявил премьер-министр Непала Кхадга Прасад Шарма Оли. Такое заявление прозвучало 13 июля во время его выступления, посвящённого годовщине рождения поэта Бханубхакты Ачарьи, сообщает новостной канал Zee News India.

По словам Шарма Оли, древний город Айодхья, где родился Рама, на самом деле находится к западу от непальского Бирганджа, а Индия совершила культурное посягательство, «создав фальшивую Айодхью».

«До сих пор мы верили, что Рама, мужчина, за которого Сита вышла замуж, был индийцем. Он им не был, он был непальцем», — сказал премьер-министр.

Он добавил, что город Джанакпур, который считается местом рождения супруги Рамы Ситы, находится в Непале.

«Тогда не было ни телефона, ни мобильного, как он мог узнать о Джанакпуре», — отметил Оли.

Заявление премьер-министра канал назвал странным и способным спровоцировать разногласия с Индией.

Читайте также: В Непале заблокировали индийские телеканалы