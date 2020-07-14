Тегеран, , 11:29 — REGNUM Вашингтон занервничал после доклада ООН об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, сообщает гостелерадиокомпания IRIB.

По его словам, доклад ООН доказывает незаконность действий США. «Их же резкая реакция показывает, насколько они из-за этого занервничали», — сказал глава иранского внешнеполитического ведомства.

Отметим, в докладе специального докладчика Совета по правам человека ООН Аньес Калламар говорится, что после убийства генерала Сулеймани появились риски использования подобной тактики другими государствами.

Госсекретарь США Майк Помпео отверг критику со стороны ООН. Он назвал выводы доклада спецпредставителя СПЧ ООН фиктивными.

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